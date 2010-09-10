Сообщение klonik » Сегодня, 13:50

Добрый вечер. В моей профессиональной деятельности часто приходится сталкиваться с электронными таблицами. Хотелось бы усовершенствовать свои навыки в Excel, чтобы повысить эффективность работы. Где можно найти материалы для обучения, которые действительно помогут?