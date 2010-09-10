Написание резюме

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Написание резюме

Сообщение zevc » 47 минут назад

Друзья, есть ли какие-то онлайн-инструменты, которые упрощают процесс создания резюме? Я готова обновить своё старое резюме и удивить всех своей организованностью и профессионализмом. Любые советы будут полезны!
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