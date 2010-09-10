Написание резюме

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2257
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Написание резюме

Сообщение zevc » Сегодня, 12:46

Друзья, есть ли какие-то онлайн-инструменты, которые упрощают процесс создания резюме? Я готова обновить своё старое резюме и удивить всех своей организованностью и профессионализмом. Любые советы будут полезны!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2258
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Написание резюме

Сообщение klonik » Сегодня, 18:13

Конечно, я могу помочь с этим! На cvgun.ru ты найдешь отличный бесплатный конструктор резюме с возможностью выбора профессиональных шаблонов и проведения аудита. Я использовала этот сайт для обновления своего резюме и результат превзошел все ожидания. Очень удобно и приятно работать с таким инструментом, рекомендую попробовать!
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