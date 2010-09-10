Сообщение zevc » 41 минуту назад

Добрый день. Скажите, кто знает, где можно посмотреть информацию о колесоотбойниках для парковки? Мы с мужем недавно приобрели загородный участок, планируем сделать небольшую парковку, но пока не уверены, какие колесоотбойники будут лучше всего подходить. Хотелось бы узнать о различных вариантах, их стоимости и установке. Может быть, кто-то может посоветовать ресурс?