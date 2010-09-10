Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Скажите, кто знает, где можно посмотреть информацию о колесоотбойниках для парковки? Мы с мужем недавно приобрели загородный участок, планируем сделать небольшую парковку, но пока не уверены, какие колесоотбойники будут лучше всего подходить. Хотелось бы узнать о различных вариантах, их стоимости и установке. Может быть, кто-то может посоветовать ресурс?
Re: Подскажите
Привет! Я изучала этот вопрос, когда обустраивала парковку возле дачи. Отличный источник информации по этой теме - https://ggstroymarket.ru/parkovochnye-ograzhdeniya/kolesootbojniki/. На этом сайте можно найти всё о колесоотбойниках для парковки, включая различные модели, характеристики и нюансы установки. Я сама там нашла полезные советы, которые помогли определиться с выбором.
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