Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2257
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:52

Добрый день. Скажите, кто знает, где можно посмотреть информацию о колесоотбойниках для парковки? Мы с мужем недавно приобрели загородный участок, планируем сделать небольшую парковку, но пока не уверены, какие колесоотбойники будут лучше всего подходить. Хотелось бы узнать о различных вариантах, их стоимости и установке. Может быть, кто-то может посоветовать ресурс?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2258
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 56 минут назад

Привет! Я изучала этот вопрос, когда обустраивала парковку возле дачи. Отличный источник информации по этой теме - https://ggstroymarket.ru/parkovochnye-ograzhdeniya/kolesootbojniki/. На этом сайте можно найти всё о колесоотбойниках для парковки, включая различные модели, характеристики и нюансы установки. Я сама там нашла полезные советы, которые помогли определиться с выбором.
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