Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 32 минуты назад

Доброго времени суток! Интересует покупка аккаунтов в Instagram и Telegram, причём чтобы они уже были с аудиторией. Нужно для продвижения проектов, так как начинать с нуля долго.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей