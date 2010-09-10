Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2257
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:02

Доброго времени суток! Интересует покупка аккаунтов в Instagram и Telegram, причём чтобы они уже были с аудиторией. Нужно для продвижения проектов, так как начинать с нуля долго.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2258
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 51 минуту назад

Здравствуйте! У меня как раз есть информация, которая может вам помочь. На сайте https://lzt.market/ как раз можно найти аккаунты Instagram и Telegram с каналами, уже с аудиторией. Это отличное подспорье для старта или расширения вашего проекта. Благодаря этому я сама успешно продвинула свое дело. Процесс покупки удобный и понятный, рекомендую!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость