Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2257
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 13:50

Доброго времени суток! Имеется ли у кого опыт в приготовлении плова для праздничного стола? Думаю, стоит ли его включать в меню, ведь предстоит угостить не один десяток гостей. Поделитесь, пожалуйста, вашими находками и советами.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2258
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » 39 минут назад

Здравствуйте! Безусловно, плов - это беспроигрышный вариант для любого праздника. На сайте https://osnaz.ru/poleznaya-informaciya/ ... emu-golova я нашла массу полезной информации о том, как приготовить идеальный плов. Они описывают разные рецепты и подводные камни каждого из них, что позволяет избежать ошибок. Калорийность блюд тоже рассматривается, что иногда важно учитывать для ваших гостей
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