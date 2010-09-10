Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кейтеринг
Доброго времени суток! Имеется ли у кого опыт в приготовлении плова для праздничного стола? Думаю, стоит ли его включать в меню, ведь предстоит угостить не один десяток гостей. Поделитесь, пожалуйста, вашими находками и советами.
Re: Кейтеринг
Здравствуйте! Безусловно, плов - это беспроигрышный вариант для любого праздника. На сайте https://osnaz.ru/poleznaya-informaciya/ ... emu-golova я нашла массу полезной информации о том, как приготовить идеальный плов. Они описывают разные рецепты и подводные камни каждого из них, что позволяет избежать ошибок. Калорийность блюд тоже рассматривается, что иногда важно учитывать для ваших гостей
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость