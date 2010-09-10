Сообщение zevc » Сегодня, 13:50

Доброго времени суток! Имеется ли у кого опыт в приготовлении плова для праздничного стола? Думаю, стоит ли его включать в меню, ведь предстоит угостить не один десяток гостей. Поделитесь, пожалуйста, вашими находками и советами.