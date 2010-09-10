Полусухая стяжка пола

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2257
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Полусухая стяжка пола

Сообщение zevc » Сегодня, 16:23

Полусухая стяжка пола интересует. Где про нее можно почитать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2258
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Полусухая стяжка пола

Сообщение klonik » Сегодня, 16:23

Где ремонт делаете? В доме или квартире? Рекомендую ознакомиться со статьей http://www.kremlinrus.ru/article/199/176220/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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