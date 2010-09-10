Полусухая стяжка пола
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Полусухая стяжка пола
Полусухая стяжка пола интересует. Где про нее можно почитать?
Re: Полусухая стяжка пола
Где ремонт делаете? В доме или квартире? Рекомендую ознакомиться со статьей http://www.kremlinrus.ru/article/199/176220/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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