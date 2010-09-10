Синдром дефицита внимания и гиперактивности
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности
Подскажите, пожалуйста, где найти информацию о современных методах лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности? У ребенка есть признаки, а помочь ему хочется как можно лучше.
Re: Синдром дефицита внимания и гиперактивности
Здравствуйте! Вам точно стоит заглянуть на сайт https://komarovskiy.net/psihologiya/eff ... mendaczii/ . Там вы найдете много полезного касаемо того, что из себя представляет СДВГ и какие современные подходы к его лечению существуют. Статья охватывает все, от симптомов до рекомендаций специалистов и возможных стратегий работы с ребёнком. Она помогла мне понять, какие аспекты важно учитывать в этом вопросе, и как можно поддержать ребёнка в таких ситуациях.
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