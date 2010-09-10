Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2264
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:04

Всем привет! Есть ли компания, которая реализует на современном рынке оптово-розничные предложения цветного и нержавеющего металлопроката? А еще услуги его механической, термической и химической обработки? Если вы знаете такую компанию прошу мне ее подсказать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2263
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:48

Привет, есть такая компания в Москве как «Цвет Металл». Компания работает с 2009 года, поэтому ей можно доверять. Мы тоже довольно-таки часто покупаем металл. При чем она реализует не только оптом, но еще и крупной розницей. На самом деле очень удобно, потому что сейчас в основном компании если и работают, предлагают опт, а он нам не всегда нужен. Я вам могу порекомендовать познакомиться с металлом тут http://cvet-metall.com . Ассортимент действительно цветного металла очень большой, и я уверена, что вы себе в этой компании найдете необходимый металл. В общем я рекомендую вам обращаться в эту компанию.
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