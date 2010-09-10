Сообщение klonik » Сегодня, 13:04

Всем привет! Есть ли компания, которая реализует на современном рынке оптово-розничные предложения цветного и нержавеющего металлопроката? А еще услуги его механической, термической и химической обработки? Если вы знаете такую компанию прошу мне ее подсказать?