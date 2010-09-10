Котел

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2264
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Котел

Сообщение klonik » Сегодня, 13:18

В каком магазине вы мне посоветуете приобрести газовый котел? Решили установить новый, так как наш уже старый. Хочется приобрести качественный и надежный, подскажите где можно купить? Может, есть надежная компания, которая реализует газовые котлы?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2263
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Котел

Сообщение zevc » Сегодня, 18:30

Вы можете купить напольный газовый котел в магазине «Хогарт». Может быть слышали о таком магазине? У них мы покупали себе в дом газовый отел. Ассортимент очень большой и выбрать можно для любого дома. Самое главное, что в этом магазине есть консультант, который поможет в выборе. А также и очень удобная доставка, поэтому вам можно смело тут заказывать газовый котел по параметрам. Мы тут брали и очень качественные котлы, поэтому вам тоже советую покупать тут. По ценовой категории есть разные, на любой кошелек точно вы тут найдете.
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