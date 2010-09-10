Сообщение klonik » Сегодня, 13:18

В каком магазине вы мне посоветуете приобрести газовый котел? Решили установить новый, так как наш уже старый. Хочется приобрести качественный и надежный, подскажите где можно купить? Может, есть надежная компания, которая реализует газовые котлы?