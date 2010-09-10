Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2264
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:11

Всем привет! На наше производство нужны программируемые логические контроллеры (ПЛК), системы передачи данных и телекоммуникационные системы. А также кабель связи для передачи данных. Скажите, сейчас вообще есть возможность где-то купить продукцию европейского качества?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2263
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:36

Привет, от зарубежных производителей поставками занимается вот эта компания https://isiemens.ru . Мы покупаем у них оборудование уже второй год и в принципе для сегодняшних условий очень неплохо. У них гибкая политика ценообразования, нравится нам внимательное отношение к заказчику. Также компания предлагает кратчайшие сроки выставления предложения и исполнения заказа. А вообще компания готова укомплектовать электротехнической продукцией «под ключ» любой объект, даже крупное промышленное предприятие. Так что вы смело можете обращаться в эту компанию. Уверена, что она вам поможет обзавестись необходимым электромеханическим оборудованием.
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