Подскажите
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Подскажите
Всем привет! На наше производство нужны программируемые логические контроллеры (ПЛК), системы передачи данных и телекоммуникационные системы. А также кабель связи для передачи данных. Скажите, сейчас вообще есть возможность где-то купить продукцию европейского качества?
Re: Подскажите
Привет, от зарубежных производителей поставками занимается вот эта компания https://isiemens.ru . Мы покупаем у них оборудование уже второй год и в принципе для сегодняшних условий очень неплохо. У них гибкая политика ценообразования, нравится нам внимательное отношение к заказчику. Также компания предлагает кратчайшие сроки выставления предложения и исполнения заказа. А вообще компания готова укомплектовать электротехнической продукцией «под ключ» любой объект, даже крупное промышленное предприятие. Так что вы смело можете обращаться в эту компанию. Уверена, что она вам поможет обзавестись необходимым электромеханическим оборудованием.
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