Виза в Молдову

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2264
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Виза в Молдову

Сообщение klonik » Сегодня, 16:19

Собираюсь делать визу в Молдову и мне посоветовали обратиться в специальное агентство, которые помогает собрать все необходимые документы. Ну, я имею в виду, чтобы не мне всем этим заниматься, а доверить этот вопрос специалистам. Если у вас есть надежная компания, подскажите мне ее?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2263
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Виза в Молдову

Сообщение zevc » Сегодня, 19:20

Наверно имели в виду вот это агентство https://visamoldova.com . По крайней мере, когда у меня сестра собралась ехать в Молдову обращалась к ним. Довольно-таки быстро у меня сестра получила необходимую визу. А какая вам виза нужна? У меня сестра получала визу, которая дает возможность находиться в Молдове 60 дней. Если вы хотите быстро и в тоже время без хлопот сделать визу, то я рекомендую вам на сайте заполнить заявку. После чего с вами должен связаться менеджер компании, вы уже с ним обсудите все вопросы. Кроме этого вам придется еще платить и визовый сбор. Но менеджер компании я думаю, вам все подробно расскажет.
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