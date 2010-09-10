Сообщение klonik » Сегодня, 16:19

Собираюсь делать визу в Молдову и мне посоветовали обратиться в специальное агентство, которые помогает собрать все необходимые документы. Ну, я имею в виду, чтобы не мне всем этим заниматься, а доверить этот вопрос специалистам. Если у вас есть надежная компания, подскажите мне ее?