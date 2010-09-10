Подскажите
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Подскажите
Хочу взять квартиру в ипотеку в Нижневартовске от застройщика. Но в документах и вообще во всей этой бюрократии я ничего не понимаю. Может быть есть какие-то специалисты, которые мне могут помочь с подачей документов?
Re: Подскажите
Я вам могу посоветовать только обратиться к ипотечному брокеру. Потому что в большинстве случаев эти специалисты помогают подавать заявку от вашего лица. Если вы хотите брать в ипотеку квартиру от застройщика, то вам гораздо проще. Потому что ипотечный брокер от застройщика ССТ в Нижневартовске бесплатно помогает с документами https://ssthm.ru/nizhnevartovsk/mortgage/ . Вы просто предоставляете необходимый пакет документов, а брокер в разные банки от вашего лица подает заявку. Как правило, после подачи заявления 2-3 дня и ответ от банков уже приходит. Думаю, что брокер вам все подробно объяснит и даже скажет какие документы нужно предоставить для подачи заявки.
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