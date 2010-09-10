Сообщение klonik » Сегодня, 16:48

Хочу взять квартиру в ипотеку в Нижневартовске от застройщика. Но в документах и вообще во всей этой бюрократии я ничего не понимаю. Может быть есть какие-то специалисты, которые мне могут помочь с подачей документов?