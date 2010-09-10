Отель в Санкт-Петербурге
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Отель в Санкт-Петербурге
Наша компания занимается производством химических веществ. Агрессивных веществ у нас много и рабочих в обязательном порядке заставляем одевать средства индивидуальной защиты. Пару месяцев назад приобрели партию, но она оказалась не очень качественной. Поэтому сейчас ищем нового поставщика СИЗ. У кого можно заказать?
Re: Отель в Санкт-Петербурге
Я вам могу посоветовать купить костюмы тут https://spb-ppk.ru . Мы сами тут берем и нам по качеству они очень нравятся. Раньше брали в другом месте, они правда немного были подешевле, но как-то сотрудники о такой защите не очень хорошо отзывались. А тут даже вот трогаешь сам костюм, чувствуется качество хорошее. Тем более у этой компании свое собственное производство, и они могут даже изготовить защитные костюмы по вашим индивидуальным параметрам. Компания действительно очень хорошая и ответственно подходит к своей работе. Вряд ли сейчас где-то еще можно найти хорошего качества СИЗ по доступной стоимости. Так что можете смело обращаться в эту компанию.
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