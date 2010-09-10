Сообщение zevc » Сегодня, 19:13

Наша компания занимается производством химических веществ. Агрессивных веществ у нас много и рабочих в обязательном порядке заставляем одевать средства индивидуальной защиты. Пару месяцев назад приобрели партию, но она оказалась не очень качественной. Поэтому сейчас ищем нового поставщика СИЗ. У кого можно заказать?