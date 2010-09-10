Эвакуатор
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Эвакуатор
Здравствуйте, есть ли компания в Перми, которая занимается эвакуацией автомобилей? Мне нужно перевезти из гаража в автосервис ГАЗель. Вот и интересуюсь какая компания вообще сможет взяться за перевозку грузового автомобиля?
Re: Эвакуатор
Добрый день, я вам рекомендую обратиться в компанию «Буксир24». Эта компания специально занимается эвакуацией разного транспорта. Думаю, что им не проблема и ваш грузовой автомобиль перевезти в то место, которое вам нужно. Если хотите смотрите подробнее на сайте у этой компании информацию. Там все подробно расписано какую услугу они предоставляют, а также что там по стоимости. При необходимости вы даже сами сможете рассчитать примерную стоимость перевозки вашего автомобиля на сайте. Можете смело обращаться в эту компанию. Если хотите, чтобы к вашему автомобилю относились бережно во время погрузки. Рекомендую вам обращаться в эту компанию по эвакуации автомобилей.
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