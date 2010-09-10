Сообщение zevc » Вчера, 15:21

Здравствуйте, есть ли компания в Перми, которая занимается эвакуацией автомобилей? Мне нужно перевезти из гаража в автосервис ГАЗель. Вот и интересуюсь какая компания вообще сможет взяться за перевозку грузового автомобиля?