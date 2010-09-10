Услуги по укладке плитки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2268
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Услуги по укладке плитки

Сообщение zevc » Вчера, 16:20

Всем привет! Решили сделать ремонт в ванной, но боимся, что сами не справимся с укладкой плитки. К кому можно обратиться, чтобы всё было сделано на высшем уровне?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2269
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Услуги по укладке плитки

Сообщение klonik » Вчера, 18:58

Приветствую! Мы с мужем недавно воспользовались услугами компании с сайта https://mkrezka.ru/services . Они предлагают комплексные решения по резке и укладке плитки в Москве. Специалисты там используют новейшие технологии и гарантируют долговечность покрытий. А для нас было особенно важно, что они предложили помощь дизайнера, который учёл все наши пожелания. Уверена, их работа не оставит вас равнодушными!
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