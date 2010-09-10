Отель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2268
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отель

Сообщение zevc » Вчера, 16:29

Я в последнее время очень устаю на работе и хочу куда-то уехать, чтобы отвлечься и сменить обстановку на пару дней. Кто может порекомендовать хороший отель для этих целей?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2269
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Отель

Сообщение klonik » Вчера, 19:07

Добрый день! Советую вам обратить внимание на отель в Кронштадте, ознакомиться можно на сайте: https://otel-kronshtadt.ru/ . Это место превосходно подходит для перезагрузки. В окружении зелени сада легко забыть о суете города, отдохнуть и наполниться энергией от природы. В отеле предусмотрена доставка еды и напитков в номер, так что можно наслаждаться комфортом, не покидая комнату. А для развлечений гостей установлена детская игровая площадка.
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