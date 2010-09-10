Отель
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Отель
Я в последнее время очень устаю на работе и хочу куда-то уехать, чтобы отвлечься и сменить обстановку на пару дней. Кто может порекомендовать хороший отель для этих целей?
Re: Отель
Добрый день! Советую вам обратить внимание на отель в Кронштадте, ознакомиться можно на сайте: https://otel-kronshtadt.ru/ . Это место превосходно подходит для перезагрузки. В окружении зелени сада легко забыть о суете города, отдохнуть и наполниться энергией от природы. В отеле предусмотрена доставка еды и напитков в номер, так что можно наслаждаться комфортом, не покидая комнату. А для развлечений гостей установлена детская игровая площадка.
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