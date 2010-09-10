Сообщение zevc » Вчера, 17:22

Девушки, привет! Задумалась о замене окон в загородном доме и хочу хорошо разобраться с вопросом до покупки. Кто-то может поделиться, где найти полную информацию о современных окнах, а также отзывы о различных поставщиках в Минске? Очень не хочется ошибиться с выбором.