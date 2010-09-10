Подскажите
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Подскажите
Скажите, а где сейчас можно поиграть на криптовалюте? Вообще есть в России сейчас такие площадки?
Re: Подскажите
Да, есть, например https://bc-game-mirrors.com/ Вообще крипто-казино BC.game, в 2022 году стала лучше из криптовалютных представленных в России. После того как я поиграла, решила поискать другие. И знаешь, все не то. Тут действительно очень удобно, ярко и работает все хорошо. Никаких сбоев и глюков, никогда практически не бывает проблем со входом. А если есть какие-то вопросы, то поддержка с удовольствием на них ответят.
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