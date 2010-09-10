Подскажите
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Подскажите
Как думаете, стоит ли доверять объявлениям о бесплатных курсах или это всегда обман? Я видел, что предлагают учёбу без оплаты, но всегда ли такие предложения реально бесплатные?
Re: Подскажите
На самом деле, многое зависит от того, кто за этим стоит. Часто бесплатные курсы оказываются всего лишь рекламной ловушкой или скрытой платной услугой. Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше заранее проверять информацию, а также заглядывать на форум в раздел розыгрыши, где такие схемы подробно анализируются.
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