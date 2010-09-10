Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 12:25

Как думаете, стоит ли доверять объявлениям о бесплатных курсах или это всегда обман? Я видел, что предлагают учёбу без оплаты, но всегда ли такие предложения реально бесплатные?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2272
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:43

На самом деле, многое зависит от того, кто за этим стоит. Часто бесплатные курсы оказываются всего лишь рекламной ловушкой или скрытой платной услугой. Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше заранее проверять информацию, а также заглядывать на форум в раздел розыгрыши, где такие схемы подробно анализируются.
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