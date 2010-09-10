Реклама на маркетплейсах
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Реклама на маркетплейсах
Здравствуйте, уже несколько месяцев являюсь продавцом на Ozon и хочу увеличить свою прибыль с помощью рекламы. Если вы сами продаете и обращались к рекламе, то у кого ее заказывали? Может быть есть какие-то специализированные агентства?
Re: Реклама на маркетплейсах
Добрый день, я вам могу порекомендовать обратиться в это агентство https://mpfin.ru/ . Я с ними сотрудничаю периодически, мне очень нравится. Дело в том, что другие маркетинговые агентства запускают рекламу магазина и сами даже не проверяют аналитику магазина. А это все тщательно проверяет, а потом только запускает рекламу. Мне кажется, что сейчас без рекламы на маркетплейсах вообще никак не обойтись. Поэтому если вы решили обращаться в маркетинговое агентство, то обращайтесь в то, которое вам порекомендовала. По крайней мере оно ответственное и полностью выполняет свои обязательства. Результат после обращения точно у вас будет, и вы сможете сразу в этом убедиться в первую неделю.
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