Сообщение klonik » Вчера, 16:34

Здравствуйте, уже несколько месяцев являюсь продавцом на Ozon и хочу увеличить свою прибыль с помощью рекламы. Если вы сами продаете и обращались к рекламе, то у кого ее заказывали? Может быть есть какие-то специализированные агентства?