Ковры
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ковры
Добрый день, где купить ковер можно на пол? Сейчас переехали в частный дом и полы тут холодные, теплого пола нет. А у нас ребенок маленький, еще ползает только и без ковров вообще не обойтись. Подскажите, в каком магазине можно приобрести?
Re: Ковры
Здравствуйте, я в Москве покупала ковры тут karavankovrov.ru. Мы тоже живем в частном доме и теплый пол есть только на первом этаже. Но я все равно постелила в зале ковер. Потому что тут у меня даже дело в тепле, а то что по ковру более приятно ходить. Я еще, да и муж у меня не очень любит носить тапочки. А сами понимаете по голому полу босыми ногами не очень приятно ходить. Поэтому я приобрела в этом магазине современный ковер. Я вам могу сказать, что ассортимент ковров очень большой у них и можно подобрать любого стиля. Есть как классические, осень похожие на советские варианты. Современные и дизайнерские тоже имеются в ассортименте. Очень много ковров ручных работ, в общем смотрите сами и выбирайте.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей