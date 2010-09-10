Ковры

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ковры

Сообщение klonik » Вчера, 16:42

Добрый день, где купить ковер можно на пол? Сейчас переехали в частный дом и полы тут холодные, теплого пола нет. А у нас ребенок маленький, еще ползает только и без ковров вообще не обойтись. Подскажите, в каком магазине можно приобрести?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2272
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ковры

Сообщение zevc » Вчера, 19:26

Здравствуйте, я в Москве покупала ковры тут karavankovrov.ru. Мы тоже живем в частном доме и теплый пол есть только на первом этаже. Но я все равно постелила в зале ковер. Потому что тут у меня даже дело в тепле, а то что по ковру более приятно ходить. Я еще, да и муж у меня не очень любит носить тапочки. А сами понимаете по голому полу босыми ногами не очень приятно ходить. Поэтому я приобрела в этом магазине современный ковер. Я вам могу сказать, что ассортимент ковров очень большой у них и можно подобрать любого стиля. Есть как классические, осень похожие на советские варианты. Современные и дизайнерские тоже имеются в ассортименте. Очень много ковров ручных работ, в общем смотрите сами и выбирайте.
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