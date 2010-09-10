Сообщение klonik » Вчера, 16:42

Добрый день, где купить ковер можно на пол? Сейчас переехали в частный дом и полы тут холодные, теплого пола нет. А у нас ребенок маленький, еще ползает только и без ковров вообще не обойтись. Подскажите, в каком магазине можно приобрести?