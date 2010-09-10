Доставка квітів

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка квітів

Сообщение klonik » Вчера, 18:17

Вдруге замовляю квіти з доставкою і вдруге вже наступного дня букет починає в'янути. Зараз ось потрібно знову доставку оформити, я вже навіть не знаю де брати. Квіти цього разу підуть начальству, якщо букет через день зів'яне, то буде дуже негарно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2272
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доставка квітів

Сообщение zevc » Вчера, 21:15

Надійна доставка квітів Полтава у Лайт Вуд, вони продають свіжі квіти, яким день-два після зрізу. Стоять довго, по тижню і більше - знаю це з власного досвіду, мені теж періодично доводиться всілякі різні доставки оформляти. Якщо є бажання, то можете з'їздити до них у салон - вони в центрі розташовані - і там вам покажуть квіти, які в букет ідуть. Або доставкою замовте, не обдурять.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей