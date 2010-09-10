Доставка квітів
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Доставка квітів
Вдруге замовляю квіти з доставкою і вдруге вже наступного дня букет починає в'янути. Зараз ось потрібно знову доставку оформити, я вже навіть не знаю де брати. Квіти цього разу підуть начальству, якщо букет через день зів'яне, то буде дуже негарно.
Re: Доставка квітів
Надійна доставка квітів Полтава у Лайт Вуд, вони продають свіжі квіти, яким день-два після зрізу. Стоять довго, по тижню і більше - знаю це з власного досвіду, мені теж періодично доводиться всілякі різні доставки оформляти. Якщо є бажання, то можете з'їздити до них у салон - вони в центрі розташовані - і там вам покажуть квіти, які в букет ідуть. Або доставкою замовте, не обдурять.
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