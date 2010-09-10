Сообщение klonik » Вчера, 18:17

Вдруге замовляю квіти з доставкою і вдруге вже наступного дня букет починає в'янути. Зараз ось потрібно знову доставку оформити, я вже навіть не знаю де брати. Квіти цього разу підуть начальству, якщо букет через день зів'яне, то буде дуже негарно.