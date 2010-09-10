Должностные инструкции

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Должностные инструкции

Сообщение zevc » Сегодня, 12:25

Мне нужны образцы должностных инструкций. Как вы думаете сейчас вообще где-то их можно будет найти? Если знаете где, то я буду очень благодарна если вы мне скажите. Потому что я сама искала у меня найти не получилось. В общем буду рада любой информации.
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