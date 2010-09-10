Сообщение zevc » Сегодня, 12:25

Мне нужны образцы должностных инструкций. Как вы думаете сейчас вообще где-то их можно будет найти? Если знаете где, то я буду очень благодарна если вы мне скажите. Потому что я сама искала у меня найти не получилось. В общем буду рада любой информации.