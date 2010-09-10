Должностные инструкции
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Должностные инструкции
Мне нужны образцы должностных инструкций. Как вы думаете сейчас вообще где-то их можно будет найти? Если знаете где, то я буду очень благодарна если вы мне скажите. Потому что я сама искала у меня найти не получилось. В общем буду рада любой информации.
Re: Должностные инструкции
Сейчас, конечно же можно скачать должностные инструкции бесплатно. Для этого есть специальный сайт, где собраны все должностные инструкции в одном месте. На самом деле это очень удобно, когда все собрано в одном месте. Не нужно в разных местах искать образец должностной инструкции в отрасли торговли или аварийно-спасательной. Все есть в одном месте и самое главное, что они соответствуют действительно. Я вам рекомендую найти сайт «Инструкции», и вы там сможете найти образцы должных инструкций и даже скачать бесплатно. Если честно, то я с этого сайта сама скачивала, когда работала в отрасли здравоохранения.
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