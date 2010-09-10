Работа оператором на азс

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2278
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Работа оператором на азс

Сообщение zevc » Сегодня, 18:20

Девочки, кто-нибудь работает или работал оператором на заправке? Насколько это удобная работа и какой доход можно ожидать? Реально ли выжить только на одну зарплату в этом деле?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2279
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Работа оператором на азс

Сообщение klonik » Сегодня, 20:36

Работа оператором на заправке может показаться непривлекательной, но у нее есть свои плюсы. Во-первых, график часто бывает гибким, что позволяет балансировать с личной жизнью или учебой. Общение с клиентами и продажи товаров магазина тоже добавляют разнообразия. Средняя оператор на заправке зарплата может поддерживать необходимый уровень жизни, особенно если учесть возможные бонусы за продажи и дополнительные премии.
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