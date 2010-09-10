Сообщение zevc » Сегодня, 19:34

Всем привет! У нас в семье несколько домашних питомцев: кот, две собаки и попугай. Постоянно покупаем корма и аксессуары. Может быть, кто знает надежный интернет-магазин с бесплатной доставкой, чтобы удалось немного сэкономить?