Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2278
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:40

Здравствуйте, где сейчас выгоднее всего покупать минитрактор? Может быть есть какие-то акции и скидки где-то? Просто в прошлом году у нас знакомый покупал минитрактор, так ему дали в подарок навесное оборудование.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2279
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 21:35

Добрый день, я вам могу посоветовать посмотреть минитрактора в магазине sadteh24.ru. Мы с мужем покупали пару лет назад в этом магазине и очень нам понравилось. После этого мы еще у них покупали к трактору и другое оборудование. Тут еще начисляются бонусы, что очень выгодно получается покупать. А также доставка есть, буквально в течение 2-3 дней и минитрактор будет у вас. А если вы заберет со склада самостоятельно, то для вас еще будет предусмотрена скидка в 3%. Мне кажется, что это отличное предложение. Я вам рекомендую посмотреть ассортимент в этом магазине, а он я вам скажу тут большой.
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