Сообщение zevc » Сегодня, 19:40

Здравствуйте, где сейчас выгоднее всего покупать минитрактор? Может быть есть какие-то акции и скидки где-то? Просто в прошлом году у нас знакомый покупал минитрактор, так ему дали в подарок навесное оборудование.