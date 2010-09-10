Сообщение zevc » Сегодня, 19:49

Здравствуйте! Какой браслет лучше всего подарить мужчине? Ведь, обычно мужчины не очень любят носить такого рода аксессуары. Мне хочется сделать приятное своему молодому человеку и подарить браслет. Подскажите, какой лучше подарить?