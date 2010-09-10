Браслет
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Браслет
Здравствуйте! Какой браслет лучше всего подарить мужчине? Ведь, обычно мужчины не очень любят носить такого рода аксессуары. Мне хочется сделать приятное своему молодому человеку и подарить браслет. Подскажите, какой лучше подарить?
Re: Браслет
Добрый день, я дарила недавно своему супругу браслет из лавы мужской. Нашла на маркетплейсе и просто решила сделать ему маленький подарочек. Мне он очень понравился тем, что это настоящий мужской браслет. Он очень стильный, тяжелый и очень понравился моему мужу. Он вообще аксессуары у меня не любит носить, а этот браслет носит с большим удовольствием. Судя по всему, он ему очень сильно понравился. Поэтому и вам я тоже рекомендую обратить внимание на такой браслет. Может вам тоже он понравится, и вы захотите его приобрести своему мужчине.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость