Браслет

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2278
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Браслет

Сообщение zevc » Сегодня, 19:49

Здравствуйте! Какой браслет лучше всего подарить мужчине? Ведь, обычно мужчины не очень любят носить такого рода аксессуары. Мне хочется сделать приятное своему молодому человеку и подарить браслет. Подскажите, какой лучше подарить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2279
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Браслет

Сообщение klonik » Сегодня, 21:49

Добрый день, я дарила недавно своему супругу браслет из лавы мужской. Нашла на маркетплейсе и просто решила сделать ему маленький подарочек. Мне он очень понравился тем, что это настоящий мужской браслет. Он очень стильный, тяжелый и очень понравился моему мужу. Он вообще аксессуары у меня не любит носить, а этот браслет носит с большим удовольствием. Судя по всему, он ему очень сильно понравился. Поэтому и вам я тоже рекомендую обратить внимание на такой браслет. Может вам тоже он понравится, и вы захотите его приобрести своему мужчине.
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