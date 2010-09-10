Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:18

Привет! Думаем обратиться в брендинговое агентство для продвижения нашей новой линейки продуктов. Кто-то уже воспользовался услугами агентства? На что обратить внимание при выборе партнера?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2281
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 48 минут назад

Добрый день! Я советую посмотреть на https://icu.agency/ . Мы сотрудничали с ними при запуске нового продукта, и это было одно из лучших решений. Важно, чтобы агентство проводило глубокие исследования и использовало креативные подходы, чтобы действительно установить связь между вашими продуктами и аудиторией. ICU именно так и работает: исследования, креатив и внимание к деталям.
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