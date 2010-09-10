Кейтеринг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2282
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 13:39

Кто занимается организацией праздников – прошу посоветовать кейтеринг, где есть в наличии ПК-125 в хорошем состоянии. В хорошем – это без ржавчины, приличного внешнего вида – мероприятие будет проходить в парке, кухня будет на виду у всех.
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