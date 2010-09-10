Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кейтеринг
Кто занимается организацией праздников – прошу посоветовать кейтеринг, где есть в наличии ПК-125 в хорошем состоянии. В хорошем – это без ржавчины, приличного внешнего вида – мероприятие будет проходить в парке, кухня будет на виду у всех.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей