Кейтеринг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 13:39

Кто занимается организацией праздников – прошу посоветовать кейтеринг, где есть в наличии ПК-125 в хорошем состоянии. В хорошем – это без ржавчины, приличного внешнего вида – мероприятие будет проходить в парке, кухня будет на виду у всех.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2281
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 19:52

Сколько раз у них https://kp125.ru/kp-125/ кухню не арендовали, ни разу не видели, чтобы приезжало что-то в непотребном внешнем виде. Кухни все старого образца производства, при этом чистые, красивые, выглядят презентабельно. Доводилось у этой компании и другие модели брать, на более скромные праздники. Так там оборудование тоже в полном порядке, претензий у нас не было.
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