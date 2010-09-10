Кейтеринг
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Кейтеринг
Кто занимается организацией праздников – прошу посоветовать кейтеринг, где есть в наличии ПК-125 в хорошем состоянии. В хорошем – это без ржавчины, приличного внешнего вида – мероприятие будет проходить в парке, кухня будет на виду у всех.
Re: Кейтеринг
Сколько раз у них https://kp125.ru/kp-125/ кухню не арендовали, ни разу не видели, чтобы приезжало что-то в непотребном внешнем виде. Кухни все старого образца производства, при этом чистые, красивые, выглядят презентабельно. Доводилось у этой компании и другие модели брать, на более скромные праздники. Так там оборудование тоже в полном порядке, претензий у нас не было.
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