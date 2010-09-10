Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2282
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:44

Кто недавно подключил коды подтверждения в Telegram для аутентификации пользователей? Не бывает ли у вас такого, что пользователям просто не приходит сообщение? Просто хочется, чтобы все-таки было все надежно и безопасно. Хочу подключить и поэтому мне все интересно в этом плане.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей