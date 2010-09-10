Сообщение klonik » Сегодня, 13:44

Кто недавно подключил коды подтверждения в Telegram для аутентификации пользователей? Не бывает ли у вас такого, что пользователям просто не приходит сообщение? Просто хочется, чтобы все-таки было все надежно и безопасно. Хочу подключить и поэтому мне все интересно в этом плане.