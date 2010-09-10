Подскажите
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Подскажите
Кто недавно подключил коды подтверждения в Telegram для аутентификации пользователей? Не бывает ли у вас такого, что пользователям просто не приходит сообщение? Просто хочется, чтобы все-таки было все надежно и безопасно. Хочу подключить и поэтому мне все интересно в этом плане.
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