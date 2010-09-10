Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Кто недавно подключил коды подтверждения в Telegram для аутентификации пользователей? Не бывает ли у вас такого, что пользователям просто не приходит сообщение? Просто хочется, чтобы все-таки было все надежно и безопасно. Хочу подключить и поэтому мне все интересно в этом плане.
Re: Подскажите
Если подключить тут https://mobilgroup.ru/uslugi-telegram.html коды подтверждения в Telegram, то никаких сбоев у меня нет. Тем более все приходит быстро, да и сами пользователи подтверждают авторизоваться на сайте стало гораздо удобнее. Сообщения в мессенджере могут не приходить, если сервис сам ненадежный. Потому что у меня подруга не так давно тоже подключила на другой площадке и там постоянно сбои происходят. На самом деле не очень приятно, когда так, доставляет проблемы пользователям и владельцам сайтов. Поэтому если нужно подключать, то только в проверенных сервисах. Например, в mobilgroup можно подключить и никаких проблем с авторизацией пользователей точно не возникнет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя