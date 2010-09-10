Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 13:44

Кто недавно подключил коды подтверждения в Telegram для аутентификации пользователей? Не бывает ли у вас такого, что пользователям просто не приходит сообщение? Просто хочется, чтобы все-таки было все надежно и безопасно. Хочу подключить и поэтому мне все интересно в этом плане.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2282
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:28

Если подключить тут https://mobilgroup.ru/uslugi-telegram.html коды подтверждения в Telegram, то никаких сбоев у меня нет. Тем более все приходит быстро, да и сами пользователи подтверждают авторизоваться на сайте стало гораздо удобнее. Сообщения в мессенджере могут не приходить, если сервис сам ненадежный. Потому что у меня подруга не так давно тоже подключила на другой площадке и там постоянно сбои происходят. На самом деле не очень приятно, когда так, доставляет проблемы пользователям и владельцам сайтов. Поэтому если нужно подключать, то только в проверенных сервисах. Например, в mobilgroup можно подключить и никаких проблем с авторизацией пользователей точно не возникнет.
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