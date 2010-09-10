Сообщение klonik » Сегодня, 19:32

Что случилось с точностью современных газоанализаторов? Уже второй раз чудом удается избежать аварии, когда концентрация превышена, а прибор молчит. Первый раз ладно, прибор был китайский, но второй европейский, с хорошими отзывами. Что не так с техникой?