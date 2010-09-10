Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:32

Что случилось с точностью современных газоанализаторов? Уже второй раз чудом удается избежать аварии, когда концентрация превышена, а прибор молчит. Первый раз ладно, прибор был китайский, но второй европейский, с хорошими отзывами. Что не так с техникой?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2281
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 28 минут назад

Ой, это очень сложный вопрос, реально беда какая-то. До того, как в НПО "ПРИБОР" ГАНК купили оборудование для химического анализа, тоже мучились. Был у нас один старый прибор, оставшийся еще с жирных для производства времен – вот только он и показывал реальную картину. Пришли к выводу, что работать нужно с отечественной техникой, она самая надежная.
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