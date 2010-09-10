Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 119 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва База руководителей, директоров, ЛПР. Вся Россия. Январь 2025 г. Цитата Сообщение viktorcok » Сегодня, 20:42



Представляю Вашему вниманию уникальную базу руководителей компаний и лиц, принимающих решения (ЛПР) с географическим охватом по всем 82 субъектам Российской Федерации.



Последнее глобальное обновление.

Самое свежее издание – январь 2025 г.

В базе 812 000 контактов директоров, руководителей, ЛПР по всей РФ.



База содержит:

1. Название предприятия

2. Контактное лицо – ФИО Директора или заместителя, или лица принимающего решение на предприятии.

3. Телефон контактного лица

4. Факс контактного лица (если имеется)

5. Личный электронный адрес (email) контактного лица (Имеется у 55 % контактов)!



Актуальность: январь 2025 г. Не путайте со старыми базами за 2014 г., 2016 г., 2018 г. и 2021 г.



Пример базы: пример базы по интересующему региону вышлю по вашему запросу.



Основная прелесть базы и отличие от других:

Наличие актуальных контактных данных представителей предприятий, руководителей предприятий, лиц принимающих решения на предприятиях.



Аналогов подобной базы не существует.



Обратите внимание, что в отличие от всех остальных баз разных сайтов и справочников, эта база содержит не только контактные данные предприятия, но и данные контактного лица предприятия.

Обычно в качестве контактного лица выступают либо начальник отдела снабжения, либо руководитель (директор по направлению, зам. директора предприятия, директор предприятия)

Имея такой инструмент, Вы сможете всегда знать контактные данные людей, ответственных за закупку на предприятии.

?? Ещё один важный момент: имея эту базу, Вы сэкономите сотни часов времени, выясняя по телефону с кем Вы можете обсудить интересующие Вас вопросы, и не встанете сотни и тысячи раз в глупое положение, спрашивая секретаря или любого, кто возьмёт трубку телефона, когда Вы звоните, о том, с кем Вы можете пообщаться по поставкам, покупкам, закупкам и т.д.



-База хорошо подойдёт для любых email рассылок.

-База хорошо подойдёт для обзвонов ответственных лиц.

-База хорошо подойдёт для владельцев элитных магазинов дорогой продукции, так как содержит контакты обеспеченных людей по регионам, кто готов покупать действительно хорошие вещи и заказывать имиджевые услуги.



Цена полной базы: 25 000 р.

Цена за определённый регион будет в десятки раз ниже (в среднем 5000 р)

----------------------------------------------------------------------------



Контакты (Contacts):

Whatsapp: +79235094480

Telegram:

email:

Skype: prostie.resheniya

Канал в Telegram:



Подписывайтесь на нашу канал в Телеграм Частная база руководителей, директоров, лиц принимающих решения (ЛПР) по России за январь 2025 г.Представляю Вашему вниманию уникальную базу руководителей компаний и лиц, принимающих решения (ЛПР) с географическим охватом по всем 82 субъектам Российской Федерации.Последнее глобальное обновление.Самое свежее издание – январь 2025 г.В базе 812 000 контактов директоров, руководителей, ЛПР по всей РФ.База содержит:1. Название предприятия2. Контактное лицо – ФИО Директора или заместителя, или лица принимающего решение на предприятии.3. Телефон контактного лица4. Факс контактного лица (если имеется)5. Личный электронный адрес (email) контактного лица (Имеется у 55 % контактов)!Актуальность: январь 2025 г. Не путайте со старыми базами за 2014 г., 2016 г., 2018 г. и 2021 г.Пример базы: пример базы по интересующему региону вышлю по вашему запросу.Основная прелесть базы и отличие от других:Наличие актуальных контактных данных представителей предприятий, руководителей предприятий, лиц принимающих решения на предприятиях.Аналогов подобной базы не существует.Обратите внимание, что в отличие от всех остальных баз разных сайтов и справочников, эта база содержит не только контактные данные предприятия, но и данные контактного лица предприятия.Обычно в качестве контактного лица выступают либо начальник отдела снабжения, либо руководитель (директор по направлению, зам. директора предприятия, директор предприятия)Имея такой инструмент, Вы сможете всегда знать контактные данные людей, ответственных за закупку на предприятии.?? Ещё один важный момент: имея эту базу, Вы сэкономите сотни часов времени, выясняя по телефону с кем Вы можете обсудить интересующие Вас вопросы, и не встанете сотни и тысячи раз в глупое положение, спрашивая секретаря или любого, кто возьмёт трубку телефона, когда Вы звоните, о том, с кем Вы можете пообщаться по поставкам, покупкам, закупкам и т.д.-База хорошо подойдёт для любых email рассылок.-База хорошо подойдёт для обзвонов ответственных лиц.-База хорошо подойдёт для владельцев элитных магазинов дорогой продукции, так как содержит контакты обеспеченных людей по регионам, кто готов покупать действительно хорошие вещи и заказывать имиджевые услуги.Цена полной базы: 25 000 р.Цена за определённый регион будет в десятки раз ниже (в среднем 5000 р)----------------------------------------------------------------------------Контакты (Contacts):Whatsapp: +79235094480Telegram: https://t.me/gold_promotion email: prostie-resheniya@yandex.ru Skype: prostie.resheniyaКанал в Telegram: https://t.me/goldprg Подписывайтесь на нашу канал в Телеграм https://t.me/+eJ3zRr4UcCU2NWRi Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»