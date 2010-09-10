Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2288
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 09:05

Нужно, чтобы мне настроили контекстную рекламу. Самое главное, чтобы в этом вопросе хорошо специалист разбирался. Потому что до этого я обращалась к маркетологу и помочь толком мне не смог. Поэтому сейчас ищу надежную компанию по маркетингу, которая сможет мне помочь в этом вопросе.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:09

Я вам могу посоветовать заказать контекстную рекламу на сайте https://amigos-digital.ru/. В это интернет-маркетинговое агентство я сама обращалась и мне очень понравилась ответственная команда. В штате компании работают квалифицированные специалисты, которые прекрасно разбираются в рекламе. Самое главное, что они настраивают рекламу с гарантией целевого трафика. При чем оставляют только ту, которая действительно приносит результат. Если честно, мне кажется и есть это настоящий профессиональный подход. По стоимости все нормально в этой компании, ценник не завышенный. Поэтому если вам нужна настройка рекламы рекомендую смело обращаться в эту компанию.
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