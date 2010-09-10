Аренда авто
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Аренда авто
Привет! Слышала, что в Кемерово можно взять машину напрокат с быстрой доставкой даже в труднодоступные участки города. Правда ли это? Как быть, если я без личного транспорта?
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