Аренда авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2288
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аренда авто

Сообщение zevc » Сегодня, 09:19

Привет! Слышала, что в Кемерово можно взять машину напрокат с быстрой доставкой даже в труднодоступные участки города. Правда ли это? Как быть, если я без личного транспорта?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Аренда авто

Сообщение klonik » Сегодня, 12:15

Привет! Всё верно, это реально. Особенно удобный сервис нашла недавно: https://kemerovo.arendamark.ru/ . У них можно не только забронировать авто онлайн, но ещё и заказать его подачу прямо в нужное место – хоть в самый дальний район города! Очень классное решение для тех, кто без собственного транспорта или приехал на короткий срок.
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