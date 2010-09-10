Аренда авто
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Аренда авто
Привет! Слышала, что в Кемерово можно взять машину напрокат с быстрой доставкой даже в труднодоступные участки города. Правда ли это? Как быть, если я без личного транспорта?
Re: Аренда авто
Привет! Всё верно, это реально. Особенно удобный сервис нашла недавно: https://kemerovo.arendamark.ru/ . У них можно не только забронировать авто онлайн, но ещё и заказать его подачу прямо в нужное место – хоть в самый дальний район города! Очень классное решение для тех, кто без собственного транспорта или приехал на короткий срок.
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